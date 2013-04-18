Openmeeting + Jomsocial (или аналог)

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Закрыт1 заявка83 просмотра

Здравствуйте, нужно найти или создать компонент плагин или модуль интеграции openmeeting в мероприятия jomsocial.

Вкратце, при создании мероприятия в JomSocial 2.8.4 Joomla 2.5.9 одновременно создается комната с вебинарами в openmeeting, в созданном мероприятии должна быть ссылка в виде текста ("войти" или др.) при нажатии на которую пользователь попадет в комнату openmeeting, соответcветственно openmeeting должен брать ссылки на профиль и имена участников из jomsocial. Предлагайте цены и сроки. Если кто встречал аналог буду рад предложениям. Заранее спасибо всем откликнувшимся.

Joomla
12 лет назад
BGorshkovRu
Борис 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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