Openmeeting + Jomsocial (или аналог)

Здравствуйте, нужно найти или создать компонент плагин или модуль интеграции openmeeting в мероприятия jomsocial.

Вкратце, при создании мероприятия в JomSocial 2.8.4 Joomla 2.5.9 одновременно создается комната с вебинарами в openmeeting, в созданном мероприятии должна быть ссылка в виде текста ("войти" или др.) при нажатии на которую пользователь попадет в комнату openmeeting, соответcветственно openmeeting должен брать ссылки на профиль и имена участников из jomsocial. Предлагайте цены и сроки. Если кто встречал аналог буду рад предложениям. Заранее спасибо всем откликнувшимся.