Нужен парсер и спарсить данные

Нужно добавить систему cashback на сайт. В панели пользователей должно быть 3 баланса: в обработке, подтверждено, на вывод. Возможность видеть по subID от кого была продажа (http://blog.admitad.com/?p=2573). Пример с shareasale (http://help.shareasale.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=23). В самом ...