PHP-программист на постоянную удаленку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок132 просмотра

Требуется опытный php программист для работы над проектом study.ru

Доработка функционала, исправление ошибок.

Партайм.

При отклике указывайте, пожалуйста, стоимость за час работы.

PHP
12 лет назад
Niagara
Ирина 
41 год
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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