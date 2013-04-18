Необходимо доработать проект онлайн-консультации, которая сделана на PHP и Jabber сервере. Реализовано по следующему принципу: посетитель, заходящий на сайт, общается с менеджером из браузера, менеджер использует jabber-клиент (например, qip). Проект перспективный, мы планируем расширять имеющийся ...
PHP-программист на постоянную удаленку
Требуется опытный php программист для работы над проектом study.ru
Доработка функционала, исправление ошибок.
Партайм.
При отклике указывайте, пожалуйста, стоимость за час работы.
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