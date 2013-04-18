Обработка данных MySQL и временные графики

Краткое техническое описание на разработку веб-интерфейса

Описание объекта

Разработать вебинтерфейс для работы на CMS Made Simple со следующими свойствами:

1. Через страницу администратора CMS Made Simple можно настраивать параметры доступа, а также формировать страницы объектов по готовым шаблонам. Создание страниц объектов (редко) и их ручная настройка, то есть путём редактирования скриптов, настроек. Администратор должен формировать по каждому пользователю доступность к просмотру пользователем информации по каждому параметру через меню или таблицу.Пользователю категорически запрещен доступ к изменению баз данных (открыт доступ только на чтение).

2. На хостинге в режиме онлайн формируется база данных MySQL в таблицах, которые не имеют перекрестных связей и соответствуют (по 2 шт. таблиц) своему устройству на объекте. 1-я - это таблица телеметрии устройства, 2-я таблица алармов (аварий) устройства. Количество устройств на объекте от 1 до 7 шт.

3. Страница доступа – при вводе пользователя и пароля определяется объекты и тип информации, к которой позволяется доступ, потом открывается страница доступных объектов, а после выбора объекта открывается страница объекта.

4. Страница объекта содержит графическое изображение нескольких однотипных устройств. Информация по состоянию параметров устройств получается из базы данных по последнему состоянию параметров.

На этой странице отображается в онлайн-режиме ( по последней записи в базе данных) состояние основных параметров каждого устройства (не более 15 шт.), устройств от 2 до 7 шт.. На странице должны содержаться несколько ссылок на онлайн графики, историю в графиках и историю в таблицах, а также на страницу алармов (аварий). В случае возникновения нового «активного» аларма пользователь должен быть уведомлен миганием лампочки на экране. В случае изменения активности части устройства в зависимости от состояния (в работе или не в работе) отображение частей каждого устройства меняет цвет (замена рисунка).

5. Страница онлайн графиков должна иметь меню выбора контролируемых параметров из списка (количество графиков не более 16). Графики располагаются на отдельных строках с указанием в каждой строке показаний, выбранных параметров в онлайн режиме. По шкале времени должна быть возможность выбора плавный масштаба (от месяца до 1/10 секунды). По каждому параметру должна быть возможность выбора масштаба по величине измеряемого сигнала.

6. Страница истории в графиках должна иметь меню выбора контролируемых параметров из списка (количество графиков не более 16). Графики располагаются на отдельных строках с указанием в каждой строке показаний, выбранных параметров. По шкале времени должна быть возможность выбора масштаба: например, пользователем указывается начало диапазона – дата по календарю (с указанием часа суток) и конец диапазона – дата по календарю (с указанием часа суток), в дальнейшем пользователь кликает левой кнопкой мышки на график, при этом появляется линия временного среза по указанному времени (в соответствующих ячейках к каждому графику, по каждому выбранному параметру указывается численное значение по этому срезу времени), потом пользователь может увеличить или уменьшить плавно временной масштаб показываемых графиков либо колесиком мышки, либо указателями на странице. По каждому параметру должна быть возможность выбора масштаба по величине измеряемого сигнала.

7. Страница истории в таблицах должна иметь выбор показываемых параметров (не более 16); выбор диапазона: начало – дата по календарю (с указанием часа суток) и конец – дата по календарю (с указанием часа суток); выбор дискретности показаний (час, минута, секунда, 1/10 секунды).

8. На странице алармов отображаются отдельные таблицы алармов по каждому устройству с указанием времени и типа аларма. При нажатии на выбранный аларм должна брать возможность перехода на страницу истории в графиках или истории в таблицах с временным срезом по времени аларма, при этом одним из параметров, которые отображаются на графиках или в таблице должен быть тип выбранного аларма, а остальные 15 параметров могут быть выбраны пользователем. Масштаб временной шкалы при этом также может быть изменен пользователем.

Все требования к системе могут быть скорректированы в процессе согласования с исполнителем.