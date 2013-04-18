Нужно добавить систему cashback на сайт. В панели пользователей должно быть 3 баланса: в обработке, подтверждено, на вывод.

Возможность видеть по subID от кого была продажа (http://blog.admitad.com/?p=2573). Пример с shareasale (http://help.shareasale.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=23).

В самом купоне покупателю должно быть видно что есть Cashback или сделать отдельную категорию Cashback (на ваше усмотрение, как лучше).

На http://poskidke.com можно посмотреть общий смысл.

Оставляйте цену и сроки работы.