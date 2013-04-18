Реализовать вывод двух цен (оптовая, розничная)

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Закрыт2 заявки152 просмотра

Доброе время суток. Требуется реализовать вывод двух цен в карточке товара на движке webasysyt. То есть одна цена оптовая, другая розничная. Жду от вас предложений.

12 лет назад
Msdrago
Павел 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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