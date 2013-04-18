Доделать функционал и верстку

Существует почти реализованная система подсчета бюджета http://sqvr.ru/budget/ (раздел расходы)

Необходимо довести до ума верстку по существующим шаблонам, расставить везде правильные картинки, убрать баги в верстке и скриптах, отчистить код от лишнего, систематизировать css и js.

ТЗ оговаривается устно, при необходимости может быть задокументировано по результатам общения в скайпе.

Без хороших знаний css и js (jquery в частности), прошу не подавать заявку на выполнение данной работы.

Оплата только по факту приема Вашей работы.