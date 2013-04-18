Доработать WP-шаблон Kassyopea

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Пытались настроить на шаблоне Kassyopea

Задача: правильно настроить все страницы, создать дерево каталога.

Проблема может быть в том, что в стандартном каталоге - показываются цены, у нас цен быть не должно. По нажатию на категорию - будет или список подкатегорий или описание вида деятельности с прайсом, который можно скачать.

Предлагайте ваши цены и сроки.

Возможно также понадобятся картинки для слайдера.