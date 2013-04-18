Надо добавить выбор пункта выдачи курьерской службы при оформлении заказа (при выборе определенного варианта доставки). Документация по интеграции курьерской службы в прикрепленном файле.
Доработать WP-шаблон Kassyopea
Есть сайт mig.axa.by
Пытались настроить на шаблоне Kassyopea
Задача: правильно настроить все страницы, создать дерево каталога.
Проблема может быть в том, что в стандартном каталоге - показываются цены, у нас цен быть не должно. По нажатию на категорию - будет или список подкатегорий или описание вида деятельности с прайсом, который можно скачать.
Предлагайте ваши цены и сроки.
Возможно также понадобятся картинки для слайдера.
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