Переделать выводимую pdf-форму модуля престашопа

Есть модуль для престашопа - http://prestadev.ru/addons/administration/46-tovarnaya-nakladnaya-torg-1.html,

который генерит форму товарной накладной,

форма на самом деле неправильная в нижней части, которая начинается по окончании списка товарных позиций, это не ТОРГ-12, правильная во вложении - вот это и нужно сделать