Переделать выводимую pdf-форму модуля престашопа

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Есть модуль для престашопа - http://prestadev.ru/addons/administration/46-tovarnaya-nakladnaya-torg-1.html,

который генерит форму товарной накладной,

форма на самом деле неправильная в нижней части, которая начинается по окончании списка товарных позиций, это не ТОРГ-12, правильная во вложении - вот это и нужно сделать

HTMLPrestaShop
12 лет назад
worldsoccer
Местальо 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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