Нужно написать скрипт, который отфильтровывает одинаковые адреса емейл в ексель-файле Моментальная Постоплата ЯД
3 задачи по джумле
ЗАДАЧА 1 http://pro-land.su
там установлен каталог sobi
http://www.sigsiu.net/sobi2.html
Парсер залил к нам на хостинг данные в базу данных tblWebData_s-ch
а картинки в /home/pro-land/pro-land.su/docs/images/com_sobi2/clients/images_s-ch, где и прошлые картинки
Надо:
1. В Соби Парфюмерию положить в раздел Парфюмерия (это все, что есть в каталоге сейчас)
2. Косметику - это то, что залил парсер, нужно положить в раздел Косметика и вывести на главную.
+ описать как правильно вывести на странички категории из СОБИ как на отдельные так и на главную.
ЗАДАЧА 2 http://turkeyhouse.info
там используется каталог K2 http://getk2.org
Надо создать сайту структуру по такому виду
Продажа
подкатегория Алания и так остальные города
подкатегория Квартиры
подкатегория виллы
подкатегория 300 метров от моря
подкатегория Стамбул и так остальные города
подкатегория Квартиры
подкатегория виллы
подкатегория Море
подкатегория Эгейское
300 метров от моря
до 1 км от моря
до 2 км от моря
при том, что бы URL были вида
turkeyhouse.info/prodazha/alaniya/doma/2-1-turkyroad.html
turkeyhouse.info/prodazha/alaniya/villy/2-1-villa.html
turkeyhouse.info/prodazha/alaniya/kvartiry/2-1-kondominium.html
и каждый объект (квартира) на сайте не создвал дублей. например, квартира может быть расположена на расстоянии 300 метров от моря, тогда фильтр 300 м от моря будет расположен по адресу
turkeyhouse.info/prodazha/300-m-ot-morya/
или turkeyhouse.info/prodazha/alaniya/300-m-ot-morya/
а при выборе объекта пользователь переходил по адресу:
turkeyhouse.info/prodazha/alaniya/doma/2-1-turkyroad.html
ЗАДАЧА 3
на планшетах типа айпада (и на телефоне) не работают внутренние страницы каталога вида
http://dlya-dachi.ru/component/virtuemart/teplitsy/a1-a2-a3-a4-detail.html?Itemid=0
он пустую дает страничку
+автофорточка сломалась, на той же странице необходимо исправить.
ЦМС джумла и вирт
Цену указать за каждую задачу и общую стоимость проекта
Вариант исправления, сроки и цена.
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