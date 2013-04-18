3 задачи по джумле

ЗАДАЧА 1 http://pro-land.su

там установлен каталог sobi

http://www.sigsiu.net/sobi2.html

Парсер залил к нам на хостинг данные в базу данных tblWebData_s-ch

а картинки в /home/pro-land/pro-land.su/docs/images/com_sobi2/clients/images_s-ch, где и прошлые картинки

Надо:

1. В Соби Парфюмерию положить в раздел Парфюмерия (это все, что есть в каталоге сейчас)

2. Косметику - это то, что залил парсер, нужно положить в раздел Косметика и вывести на главную.

+ описать как правильно вывести на странички категории из СОБИ как на отдельные так и на главную.

ЗАДАЧА 2 http://turkeyhouse.info

там используется каталог K2 http://getk2.org

Надо создать сайту структуру по такому виду

Продажа

подкатегория Алания и так остальные города

подкатегория Квартиры

подкатегория виллы

подкатегория 300 метров от моря

подкатегория Стамбул и так остальные города

подкатегория Квартиры

подкатегория виллы

подкатегория Море

подкатегория Эгейское

300 метров от моря

до 1 км от моря

до 2 км от моря

при том, что бы URL были вида

turkeyhouse.info/prodazha/alaniya/doma/2-1-turkyroad.html

turkeyhouse.info/prodazha/alaniya/villy/2-1-villa.html

turkeyhouse.info/prodazha/alaniya/kvartiry/2-1-kondominium.html

и каждый объект (квартира) на сайте не создвал дублей. например, квартира может быть расположена на расстоянии 300 метров от моря, тогда фильтр 300 м от моря будет расположен по адресу

turkeyhouse.info/prodazha/300-m-ot-morya/

или turkeyhouse.info/prodazha/alaniya/300-m-ot-morya/

а при выборе объекта пользователь переходил по адресу:

turkeyhouse.info/prodazha/alaniya/doma/2-1-turkyroad.html

ЗАДАЧА 3

на планшетах типа айпада (и на телефоне) не работают внутренние страницы каталога вида

http://dlya-dachi.ru/component/virtuemart/teplitsy/a1-a2-a3-a4-detail.html?Itemid=0

он пустую дает страничку

+автофорточка сломалась, на той же странице необходимо исправить.

ЦМС джумла и вирт

Цену указать за каждую задачу и общую стоимость проекта

Вариант исправления, сроки и цена.