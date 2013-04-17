Верстка станицы и заливка на хостинг.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки131 просмотр

Есть дизайн страницы в psd.

Задачи:

1.Необходимо сделать верстку в ворд пресс, внеся мелкие поправки в расположение элементов.

На странице есть круговой слайдер, форма заказа обратного звонка, и 2 формы отправки сообщений.

2. Залить страницу на хостинг.

3. Протестировать в разных браузерах.

https://docs.google.com/file/d/0B4vIe3cmw-1Rc1lHUW1hMWFpdGc/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/file/d/0B4vIe3cmw-1RZ296ckg3NnZLN0E/edit?usp=sharing

12 лет назад
julimaxim
Юлия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров