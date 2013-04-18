Консультант-разработчик SharePoint

Нужен профессиональный консультант-разработчик для корпоративного внедрения и поддержки

SharePoint 2010/2013.

Основные требования:

- Скайп и/или Линк, качественная гарнитура;

- Опыт разработки web-приложений с использованием Sharepoint;

- Хорошие знания .NET, C#;

- Готовность работать в паре;

- Английский — не ниже уровня свободного чтения и понимания технической документации

Дополнительным плюсом будет проживание в г. Минске.

Если интересно, пожалуйста, сообщите (не пропуская ни один пункт пож.;):

1. Когда можете начать работать? Сколько часов в день можете посвящать работе?

2. Есть ли Скайп и/или Линк и возможность голосового общения?

3. Есть ли возможность принимать оплату через Яндекс.деньги / банковский перевод в рублях РФ?

4. Стоимость Вашей работы?)

5. Порядок оплаты?

Дополнительная информация в skype: ivinsky или [email protected].