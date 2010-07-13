ivinsky

Константин Ивинский ivinsky

 
41 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Проектирование и разработка веб-приложений и настольного ПО

  • Разработчик на реверс-инжиниринг протокола online аукционa iaai.com

    Требуется человек на реверс-инжиниринг протокола  online аукционa iaai.com и разработку JavaScript клиента для данного Online аукциона. Требования: - Понимание внутренностей протоколов client-side, сертификаты, шифрование, средств отладки браузера - Пользование Fiddler or Charles or Browser tools - Пользование cometd.js ...

    Javascript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка эскизов

    Необходимо разработать эскиз главной страницы сайта на базе темы bootstrap для DNN (http://store.dnnsoftware.com/home/product-list?searchtext=bootstrap) и в дальнейшем помочь модифицировать тему в соответствии с сделанными изменениями. Сайты которые нравятся? apple.com Желательная цветовая схема? Лучше придерживаться цветов ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Задача для программиста Joomla

    Срочно! Проблема: На сайте установлена устаревшая версия Joomla - Joomla 1.7 Взломщиком были установлены специальные скрипты в папку ./images: [rfg@web1130 ~/rfg.ru/docs]$ find ./images -name "*.php" ./images/post.php ./images/index.php ./images/502.php ./images/caches.php ./images/d199dsa.php ./images/xbczmsd.php ./images/config.php Все эти файлы содержат специальный код для доступа к серверу. Далее с помощью залитых в ...

    PHPJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Sharepoint Online пилотная настройка

    $1000

    Если Вас интересует проект и Вы можете обеспечить результат, пожалуйста сообщите (все пункты обязательны): 1. Стоимость работы 2. Срок выполнения работы 3. Описание своего опыта разработки под Sharepoint, перечисление выполненных проектов (или другими словами, почему я могу быть ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Консультант-разработчик SharePoint

    Нужен профессиональный консультант-разработчик для корпоративного внедрения и поддержки SharePoint 2010/2013. Основные требования: - Скайп и/или Линк, качественная гарнитура; - Опыт разработки web-приложений с использованием Sharepoint; - Хорошие знания .NET, C#; - Готовность работать в паре; - Английский — не ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Бизнес-аналитик

    Обязанности: Проектирование больших информационных систем на стадии старта проекта и в процессе его развития; Анализ бизнес-требований, нормативной базы и сопутствующей технической документации; Формирование видения и плана развития проекта; Разработка проектных документов: концепции, описания бизнес-процессов, описания архитектуры, технические проекты, ТЗ ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Адаптивная вeрстка 1-го макета

    Требуется верстальщик готовый реализовать качественную адаптивную верстку одного макета. JPG файлы для разных разрешений в атачменте, pdf-ки в цвете предоставим выбранному исполнителю. По завершению этого проекта будем рады продолжить работу по следующим задачам. Для работы ...

    JavascriptHTMLCSSBootstrapjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Проект на базе Sharepoint Online

    Требуется сделать оценку стоимости проекта автоматизации HR департамента на базе Sharepoint Online с задействованием функционала BCS. Будет предоставлено ТЗ. Будут даны ответы на любые доп. вопросы. Конкретно, как результат требуется получить: 1. Указать роли задействуемых ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • ASP.NET: Разработка ASCX контрола

    Требуется Asp.net разработчик готовый реализовать ascx контрол для калькулятора услуг. Контролл будет получать данные через web сервиса и отображать как на картинке (см.аттач). Верстку и прототип задачи предоставим. По завершению этого проекта будем рады продолжить ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист ASP.NET (С#)

    $2500

    Основные требования: - Опыт разработки web-приложений с использованием ASP.NET от 2-х лет; - Хорошие знания .NET , C#, XSLT; - Знания JavaScript/HTML/CSS; - Знания и опты применения AJAX/ jQuery / JSON / WebServices; - Английский - не ...

    JavascriptHTMLCSSjQueryAjax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • [C#] Загрузка данных с https страниц rosseltorg.ru

    Необходимо разработать пример загрузки данных со страницы https://www.roseltorg.ru/auction/guiding/view_auction?id=25400. На текущий момент были опробованы несколько вариантов. В процессе выполнения, которых возникает Exception: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Для загрузки использовать код с http://mhinze.com/archive/consuming-web-services-crafting-webrequests-using-ssl-where-the-cert-is-expired-or-otherwise-hosed/ #pragma ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Работа для молодого специалиста(Xpath,RegExp)

    $664

    Требуется разработчик, хорошо знакомый с HTML, HTTP, XPATH, XML, Regular Expressions для удаленной работы в области создания парсеров для получения информации с веб сайтов. Базовый парсер уже написан (на С#). Обязательными являются знания XPATH и ...

    HTML
    Прочее5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
Asped
Тагир 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$130
10 баллов
11 лет назад
Адаптивная вeрстка 1-го макета
Хороший заказчик. Рекомендую.
Тагир - ответственный работник. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Sashkis
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
13 лет назад
[C#] Загрузка данных с https страниц rosseltorg.ru
Хороший заказчик!Хорошее ТЗ!Оплата вовремя!
Очень быстро оказал содействие в решении проблемы.
Ответный отзыв