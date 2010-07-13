Требуется человек на реверс-инжиниринг протокола online аукционa iaai.com и разработку JavaScript клиента для данного Online аукциона. Требования: - Понимание внутренностей протоколов client-side, сертификаты, шифрование, средств отладки браузера - Пользование Fiddler or Charles or Browser tools - Пользование cometd.js ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать эскиз главной страницы сайта на базе темы bootstrap для DNN (http://store.dnnsoftware.com/home/product-list?searchtext=bootstrap) и в дальнейшем помочь модифицировать тему в соответствии с сделанными изменениями. Сайты которые нравятся? apple.com Желательная цветовая схема? Лучше придерживаться цветов ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Срочно! Проблема: На сайте установлена устаревшая версия Joomla - Joomla 1.7 Взломщиком были установлены специальные скрипты в папку ./images: [rfg@web1130 ~/rfg.ru/docs]$ find ./images -name "*.php" ./images/post.php ./images/index.php ./images/502.php ./images/caches.php ./images/d199dsa.php ./images/xbczmsd.php ./images/config.php Все эти файлы содержат специальный код для доступа к серверу. Далее с помощью залитых в ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
Если Вас интересует проект и Вы можете обеспечить результат, пожалуйста сообщите (все пункты обязательны): 1. Стоимость работы 2. Срок выполнения работы 3. Описание своего опыта разработки под Sharepoint, перечисление выполненных проектов (или другими словами, почему я могу быть ...Закрыт11 лет назад
Нужен профессиональный консультант-разработчик для корпоративного внедрения и поддержки SharePoint 2010/2013. Основные требования: - Скайп и/или Линк, качественная гарнитура; - Опыт разработки web-приложений с использованием Sharepoint; - Хорошие знания .NET, C#; - Готовность работать в паре; - Английский — не ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Обязанности: Проектирование больших информационных систем на стадии старта проекта и в процессе его развития; Анализ бизнес-требований, нормативной базы и сопутствующей технической документации; Формирование видения и плана развития проекта; Разработка проектных документов: концепции, описания бизнес-процессов, описания архитектуры, технические проекты, ТЗ ...Управление проектаминет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется верстальщик готовый реализовать качественную адаптивную верстку одного макета. JPG файлы для разных разрешений в атачменте, pdf-ки в цвете предоставим выбранному исполнителю. По завершению этого проекта будем рады продолжить работу по следующим задачам. Для работы ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется сделать оценку стоимости проекта автоматизации HR департамента на базе Sharepoint Online с задействованием функционала BCS. Будет предоставлено ТЗ. Будут даны ответы на любые доп. вопросы. Конкретно, как результат требуется получить: 1. Указать роли задействуемых ...Закрыт11 лет назад
Требуется Asp.net разработчик готовый реализовать ascx контрол для калькулятора услуг. Контролл будет получать данные через web сервиса и отображать как на картинке (см.аттач). Верстку и прототип задачи предоставим. По завершению этого проекта будем рады продолжить ...Закрыт12 лет назад
- $2500
Основные требования: - Опыт разработки web-приложений с использованием ASP.NET от 2-х лет; - Хорошие знания .NET , C#, XSLT; - Знания JavaScript/HTML/CSS; - Знания и опты применения AJAX/ jQuery / JSON / WebServices; - Английский - не ...Закрыт12 лет назад
Необходимо разработать пример загрузки данных со страницы https://www.roseltorg.ru/auction/guiding/view_auction?id=25400. На текущий момент были опробованы несколько вариантов. В процессе выполнения, которых возникает Exception: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Для загрузки использовать код с http://mhinze.com/archive/consuming-web-services-crafting-webrequests-using-ssl-where-the-cert-is-expired-or-otherwise-hosed/ #pragma ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $664
Требуется разработчик, хорошо знакомый с HTML, HTTP, XPATH, XML, Regular Expressions для удаленной работы в области создания парсеров для получения информации с веб сайтов. Базовый парсер уже написан (на С#). Обязательными являются знания XPATH и ...Прочее5 заявокЗакрыт14 лет назад