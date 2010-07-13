Если Вас интересует проект и Вы можете обеспечить результат, пожалуйста сообщите (все пункты обязательны): 1. Стоимость работы 2. Срок выполнения работы 3. Описание своего опыта разработки под Sharepoint, перечисление выполненных проектов (или другими словами, почему я могу быть ...