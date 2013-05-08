Дизайн сайтов, приложений, верстка.
Дизайн сайтов, мобильных и декстопных приложений.
HTML верстка и под CMS ( Wordpress, Joomla , DLE.)
Опыт работы более 4-х лет.
Работаю по следующей схеме:
- Обсуждаем проект.
- Делаю первый вариант макета, верстки.
- Предоплата 30% от стоимости.
- Вношу необходимые правки , изменения.
- После всех утверждений оплачиваются оставшиеся 70% стоимости.
- Передача исходников.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
10 лет назад
Тагир спасибо за качественную работу! Все четко, быстро и красиво! Приятно работать с людьми, которые знают свое дело!
Ответный отзыв
Четкая задача. Своевременная оплата. Хороший заказчик, советую.
$100
10 баллов
10 лет назад
Всё сделал отлично!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Сотрудничеством доволен.
$20
10 баллов
10 лет назад
Достаточно быстро всё сделано. Были некоторые недочеты, но их устранили быстро.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Сотрудничеством доволен.
$80
10 баллов
11 лет назад
Хорошо выполнил задачу по переверстыванию шаблона.
Ответный отзыв
Четкое задание, своевременная оплата. Советую.
$100
10 баллов
11 лет назад
Начали сотрудничество. Тагир оперативно сверстал проект. После оплаты заметили несколько недочетов - Тагир все исправил.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Все прошло отлично. Советую.
HTML-верстка
5 отзывов
от $40
от 1 дня
нет рейтинга