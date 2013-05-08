Asped

Тагир Asped

 
31 годРоссия/Волгоград
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Дизайн сайтов, приложений, верстка.

Дизайн сайтов, мобильных и декстопных приложений.

HTML верстка и под CMS ( Wordpress, Joomla , DLE.)

Опыт работы более 4-х лет.

Работаю по следующей схеме:

- Обсуждаем проект.

- Делаю первый вариант макета, верстки.

- Предоплата 30% от стоимости.

- Вношу необходимые правки , изменения.

- После всех утверждений оплачиваются оставшиеся 70% стоимости.

- Передача исходников.

WordPressДизайн сайтаHTMLJoomlaDLE
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Отзывы заказчиков
zvnman
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Готовую LandingPage перевести на Bootstrap
Тагир спасибо за качественную работу! Все четко, быстро и красиво! Приятно работать с людьми, которые знают свое дело!
Четкая задача. Своевременная оплата. Хороший заказчик, советую.
Ответный отзыв
357357
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Создать шаблон для сайта на "UCOZe"
Всё сделал отлично!
Хороший заказчик. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Rico
Олег 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Одностраничный сайт на основе pdf файла
Достаточно быстро всё сделано. Были некоторые недочеты, но их устранили быстро.
Хороший заказчик. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
cms
36 летЛитва
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Верстка на шаблоне bootstrap
Хорошо выполнил задачу по переверстыванию шаблона.
Четкое задание, своевременная оплата. Советую.
Ответный отзыв
chaif
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Требуется верстка страниц корпоративного сайта
Начали сотрудничество. Тагир оперативно сверстал проект. После оплаты заметили несколько недочетов - Тагир все исправил.
Хороший заказчик. Все прошло отлично. Советую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
5 отзывов
от $40
от 1 дня
нет рейтинга