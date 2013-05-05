Требуется верстка страниц корпоративного сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок201 просмотр

~ 10 страниц: главная + внутренние с отличающимся контент-блоком.

Требования:

4.1. Сайт разрабатывается под базовое разрешение экрана 1024х768 пкс и выше, с растягивающимся дизайном на более высоком разрешении;

4.2. Корректное отображение броузером Internet Explorer 8 и выше; Chrome, Firefox и Opera Mini последней версии, Opera 12 и выше.

Желательна адаптивная верстка (bootstrap или подобная)

Дизайн практически готов, по запросу предоставлю.

Bootstrap
12 лет назад
chaif
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Asped
Тагир 
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$100
7 дней
Начали сотрудничество. Тагир оперативно сверстал проект. После оплаты заметили несколько недочетов - Тагир все исправил.
Хороший заказчик. Все прошло отлично. Советую.

Заявки фрилансеров

Asped
Тагир 
32 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад

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