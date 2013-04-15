Нужно сверстать сайт из PSD

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок277 просмотров

нужно сверстать сайт из PSD CMS Joomla

Joomla
12 лет назад
dickrey
Дикран 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Резиновая верстка

    Нужно сверстать с резиновой версткой одну страницу, чтобы адаптировалась под разрешение экрана: Архив в аттаче Пишите сразу цену и срок. В последствие нужно будет сверстать все страницы

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно сверстать макет в HTML

    Здравствуйте, нужно сверстать макет в HTML со всеми статическими страничками , корзиной , чтобы программист просто все это натянул на сайт Использовать jquery 1.7 Кроссбраузерность

    HTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка psd макетов

    $100

    Нужно сверстать 4-ре странички для интернет каталога, присылайте примеры своей верстки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка сайта (верстка + скрипты).

    $1000

    Необходимо подогнать сайт www.hdlt.ru под единый стиль, как шаблон главной страницы. Наполнить все страницы контентом ссылки на источники я дам. Добавить какие-нибудь дизайнерские украшалки. Учитывать взаимодействие с поисковиками. Добавить галерею работ: фото ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка трех страниц

    $40

    Требуется свестать три страницы. Кроссбраузерность (свежие версии браузеров). Верстка блочная. На странице konkurs галерея таблицей. Срок: 17.04 к вечеру.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Экскурсии Google Maps

    $1000

    Нужно согласно инструкции при помощи Google Maps составить около 100 пешеходных маршрутов по достопримечательностям городов мира для туристов. Описание есть на английском (надо только копировать). Перечень городов предоставляется. подробности http://rghost.ru/45318565 Оплата 250 рублей ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обновить шапку на сайте с CMS Wordpress

    $5

    Доброго времени суток! Необходимо обновить шапку на сайте с CMS Wordpress. Адрес сайта твой-стиль_точка_ком. Макетец в приложении. Если кратко: нужно пропорционально вёрсткой уменьшить логотип, который сейчас лежит в отдельной дивке, ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад