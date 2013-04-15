Необходимо подогнать сайт www.hdlt.ru под единый стиль, как шаблон главной страницы. Наполнить все страницы контентом ссылки на источники я дам. Добавить какие-нибудь дизайнерские украшалки. Учитывать взаимодействие с поисковиками. Добавить галерею работ: фото ...
Верстка, адаптивный дизайн, modx
Добрый день, необходимо сделать верстку, адаптивный дизайн, залить все на modx, дизайн готов, от Вас стоимость и сроки выполнения работы.
Заявки фрилансеров
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