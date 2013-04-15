Верстка, адаптивный дизайн, modx

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  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки166 просмотров

Добрый день, необходимо сделать верстку, адаптивный дизайн, залить все на modx, дизайн готов, от Вас стоимость и сроки выполнения работы.

MODX
12 лет назад
makylatyra
Максим 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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