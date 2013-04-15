Верстка HTML

Порезать картинку на HTML. Синий квадрат в отдельный DIV. ВСЕ надписи на сером фоне в DIV или SPAN. Внутри синего DIV можно таблицу. Предусмотреть воможное деление синего DIV на 2 часи по горизонтали. Чекбоксы КАРТИНКА! Верхний бар (от schulungen и до края) отдельный DIV. Нижняя строка с кнопками навигации - отдельный DIV. В заголовке направление сортировки - картинки.

Совместимость:

Internet explorer => 8

FireFox => 14

Chrome & Safari & Opera можно только последнюю версию