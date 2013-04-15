Господа верстальщики! скажите как долго вы будете верстать одностраничник из .psd-исходника? какой движок будете использовать? и сколько это будет стоить? задачи: 1. установка на хостинг ...
Верстка макета + Блог
Необходимо сверстать дизайн, 8 типов страниц + сделать блог, на любой цмс, подробнее в аттаче.
Пожалуйста пишите сроки и стоимость.
П.С. Пожалуйста читайте ТЗ, мне не нужно натягивать весь сайт на cms, нужен HTML шаблон
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