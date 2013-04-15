Верстка макета + Блог

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки196 просмотров

Необходимо сверстать дизайн, 8 типов страниц + сделать блог, на любой цмс, подробнее в аттаче.

Пожалуйста пишите сроки и стоимость.

П.С. Пожалуйста читайте ТЗ, мне не нужно натягивать весь сайт на cms, нужен HTML шаблон

HTML
12 лет назад
1LuCi3
Денис 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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