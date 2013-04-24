Установка на хостинг+верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок241 просмотр

Господа верстальщики!

скажите как долго вы будете верстать одностраничник из .psd-исходника?

какой движок будете использовать?

и сколько это будет стоить?

задачи:

1. установка на хостинг

2. верстка сайта из .psd-исходника

функционал сайта:

1. заполнение формы ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

2. заполнение формы ОСТАВЬТЕ СВОИ КОНТАКТЫ И ПОЛУЧИТЕ ДЕМО-ПРОДУКТ БЕСПЛАТНО

возможно еще:

3. фрейм с видео

4. просмотр благодарственных писем и сертификатов

примеры готовых одностраничников:

http://aquatrainer.ru/

http://zaparmatura5.ru/

http://morninglight.ru/

http://freedevs.ru/

http://ecoutilizator.ru/

12 лет назад
gsar_skyes
Филипп 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$40
1 день
Всё ок! молодец! рекомендую.
Хорошо сработались! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад

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