Доброго дня! Я ищу программиста-верстальщика для своего проекта, ну, точнее проекта, который я отрисовал. В задачи программиста будет входить — вёрстка страниц, установка cms и установка и настройка на этой cms сайта. ...
Установка на хостинг+верстка
Господа верстальщики!
скажите как долго вы будете верстать одностраничник из .psd-исходника?
какой движок будете использовать?
и сколько это будет стоить?
задачи:
1. установка на хостинг
2. верстка сайта из .psd-исходника
функционал сайта:
1. заполнение формы ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
2. заполнение формы ОСТАВЬТЕ СВОИ КОНТАКТЫ И ПОЛУЧИТЕ ДЕМО-ПРОДУКТ БЕСПЛАТНО
возможно еще:
3. фрейм с видео
4. просмотр благодарственных писем и сертификатов
примеры готовых одностраничников:
Выбранный исполнитель
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