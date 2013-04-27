Верстка макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен28 заявок448 просмотров

Нужно верстать макет сайта(в приложении).

В заявках прошу указать:

1. Цену за представленный макет(исходник предоставлю исполнителю)

2. Срок выполнения

3. Ссылку на портфолио или 3-4 работ по верстке

PS: Нужен ответственный верстальщик для постоянного сотрудничества.

12 лет назад
sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

GoodSites
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$60
1 день
Олег отлично справился с работой. Помимо главной, верстал и внутренние страницы. Получил кроссбраузерную верстку и чистый код. Спасибо за работу и думаю еще будем сотрудничать. рекомендую как порядочного исполнителя.
Сергей умеет грамотно ставить задачи, дружелюбно отвечает на вопросы и четко знает чего хочет. Очень адекватно, с пониманием отнесся к небольшой задержке с моей стороны. Дал хороший, качественный дизайн, я верстал его с удовольствием. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

GoodSites
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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