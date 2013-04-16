Сверстать страницу html (продающий текст)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки204 просмотра

Суть задачи.

Нужно сверстать продающий текст:

Этап №1 — Верстка дизайна

Суть задачи.

Нужно сверстать продающий текст:

Этап №2 — Загонка туда исправленного текста

Этап №3 — Прикрутить туда таблицу и кнопки оплаты

Требования к верстке:

Должна быть кроссбраузерной (нужно сделать скрины из разных браузеров и прислать)

Легкое добавление текста, чтобы не пришлось менять из-за этого css код

Все что можно сделать без картинок должно быть без картинок

Дизайн в формате *.psd здесь: http://yadi.sk/d/gVoPPHHQ43TdE

От вас:

1. Сроки (нужно успеть сделать за сутки)

2. Цена

3. Скайп

P.S. если хорошо сделаете, возможно сотрудничество на постоянной основе.

CSSHTML
12 лет назад
markusminsk
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$50
1 день
Все отлично сделал и в срок, как обещал. Рекомендую как надежного исполнителя на ваши проекты.
Спасибо за сотрудничество, быстрая проверка и оплата! Советую!

Заявки фрилансеров

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад

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