Сверстать страницу html (продающий текст)

Суть задачи.

Нужно сверстать продающий текст:

Этап №1 — Верстка дизайна

Суть задачи.

Нужно сверстать продающий текст:

Этап №2 — Загонка туда исправленного текста

Этап №3 — Прикрутить туда таблицу и кнопки оплаты

Требования к верстке:

Должна быть кроссбраузерной (нужно сделать скрины из разных браузеров и прислать)

Легкое добавление текста, чтобы не пришлось менять из-за этого css код

Все что можно сделать без картинок должно быть без картинок

Дизайн в формате *.psd здесь: http://yadi.sk/d/gVoPPHHQ43TdE

От вас:

1. Сроки (нужно успеть сделать за сутки)

2. Цена

3. Скайп

P.S. если хорошо сделаете, возможно сотрудничество на постоянной основе.