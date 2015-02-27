Требуется сверстать простой шаблон, с картинками, картинки что бы брались из сети. Одностраничник. Требования: - что бы почтовый клиент читал шаблон безупречно - легкий вес - примитивная графика (логотип) - возможность ...
Модернизация HTML-кода с сохранением дизайна
Есть сайт с дизайном, построенным на таблицах. Необходимо перевести сайт на DIV-ы и HTML 5, и «облегчить» html-код по возможности с сохранением дизайна. Основные задачи — более компактный код страниц, уменьшение веса, и поисковая оптимизация.
Дополнительная задача — починить javascript, который перестал работать после очередного обновления FF.
Движок сайта нераспрастроненный, построен на шаблонах.
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Подробно:
Нужно модифицировать html код на сайте http://flogiston.ru, сделав его:
1. Более компактным, увеличив соотношение текста и html кода в сторону текста.
2. Перенеся в шаблоне поля заголовок и текст ближе к началу страницы, увеличив таким образом, ценность текста для поисковых машин.
3. По возможности, отказаться от таблиц, применив современные html и CSS решения (например, теги header, footer, menu), элементы HTML5 для форм – валидация, placeholders. Соответственно —
4. Все изменения в коде нужно снабдить понятными комментариями.
5. Сверхвалидная верстка не нужна, достаточно правильной верстки без вопиющих ошибок типа
text.
6. Оптимизация решений на сайте - приветствуется.
Дизайн сайта при этом желательно сохранить. PHP код проекта править НЕ нужно.
Движок сайта малоизвестный, но поддерживающий шаблонирование. Всего на сайте в том или ином виде используется 141 темплейт, но не все они – сложные темплейты для больших страниц. Есть темплейты для вывода списков, состоящие из двух строк, есть темплейты, которые вообще трогать не нужно, например, с префиксом openid или rss. Есть ключевые темплейты – для главной страницы, первых страниц разделов, и документов внутри этих разделов. Их не так много, и они во многом похожи, т.е. решения сделанные в одном темплейте, можно перенести на другой. Темплейты могут быть вложенными друг в друга. Примеры темплейтов можно скачать вот по этой ссылке: https://dl.dropboxusercontent.com/u/15449109/templates.zip
Какие разделы НЕ нуждаются в изменении шаблонов:
• Вакансии
• Психологи
• Форумы (их вообще не надо трогать)
Для этих разделов достаточно переверстать шапку и подвал (впрочем, эти шаблоны меняются везде.)
Дополнительная задача — починить javascript, который перестал работать после очередного обновления FF. Пример работы скрипта: http://flogiston.ru/about/base_faq — после слов «Показать остальные статьи». Раньше этот скрипт скрывал и показывал список, теперь он этого не делает (Вернее, работает только в IE).
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