Создать аналог шаблона

На постоянную работу нужен верстальщик. Будут даваться дизайны в PSD, их нужно будет "натягивать" на различные самописные CMS. Дизайны, как правило, несложные и состоящие из 2х страниц. Будет дано тестовое задание, оплата - 15-20$ за ...