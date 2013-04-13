Верстка на dle + bootstrap

Есть макет дизайна сайта в psd, верстку нужно делать на bootstrap и одеть . Все детали при переписке .

Кроссбраузерность

Валидно

Фиксированный макет

Понятный и аккуратный код;

Комментарии в верстке;

Соответствие всем требованиям

P.s Смотрю людей только с хорошим портфолио . Оплату готов производить после того как покажите результат верстки, а потом предоплаты .Бюджет до 200 $.Желательно чтоб исполнитель был с украины. Пример дизайна прилагаю.

Мои контакты .Skype. evgeniy.web