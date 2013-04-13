Требуется качественная верстка

Основная сложность: верстка состоит из 2х тем (светлой и темной), нужно обеспечить переключение между ними. Поэтому css-файл разметки и css-файл темы должны быть разными.

Макет выполнен в стиле минимализма.

Задание:

1. Качественное отображение во всех браузерах, в том числе и старых.

2. Резина. Адаптация верстки под различные расширения. Контента и изображений очень мало на страницах, сложности возникнуть не должно. Для удобства макет (PSD) выполнен для разрешения шириной 2500px.

Требование к исполнителю:

Уровень компетенции в HTML/CSS выше среднего. Опыт не менее 2х лет.

Время исполнения 3-4 дня. Ежедневный отчет о проделанной работе.

Быть на связи. Не пропадать. Оставить номер моб. телефона для экстренной телефонной связи.

!!!Заявки без указания сроков и стоимости отклоняются!

Обязательно дайте ссылку на Вашу последнюю (лучшую) работу.