Салют! Необходимо сделать калькулятор для сайта. Некоторые формулы уже расписаны. Приветствуются Ваши предложения по оформлению. Требуется грамотное исполнение задания. Оплата 300 руб. (способ оплаты: ...
Нужна простая кнопка
Есть простая кнопка в формате пнг, нужно изменить текст на ней и немного подправить цвет.
Сроки, стоимость.
Заявки фрилансеров
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