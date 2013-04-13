Требуется верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок285 просмотров

Обязательны знания HTML и CSS, а так же опыт работ и портфолио.

В откликах - прошу указать следующие данные о Вас.

1. Сколько по времени Вам требоваться на верстку аналогичной страницы: http://www.saksfifthavenue.com/Entry.jsp ?

2. Сколько вы бы хотели получать за час работы ?

3. Опыт работы

4. Ссылки на лучшие работы из портфолио.

CSSHTML
12 лет назад
cma4soft
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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