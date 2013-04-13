Требуется верстальщик

Обязательны знания HTML и CSS, а так же опыт работ и портфолио.

В откликах - прошу указать следующие данные о Вас.

1. Сколько по времени Вам требоваться на верстку аналогичной страницы: http://www.saksfifthavenue.com/Entry.jsp ?

2. Сколько вы бы хотели получать за час работы ?

3. Опыт работы

4. Ссылки на лучшие работы из портфолио.