Добрый день! Набираем команду верстальщиков на следующую неделю. У нас будет большой объём простой работы. Нужно будет редактировать шаблоны сайтов - менять текст и картинки. Вы будете ...
Сделать правки логики CMS ModX Evo 1.0.5
Необходимо сделать легкие правки шаблона и логики работы CMS ModX Evo 1.0.5
По сути требуется лишь знание HTML и CSS
Работа на постоянной основе.
Заявки фрилансеров
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