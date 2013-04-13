Сделать правки логики CMS ModX Evo 1.0.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки115 просмотров

Необходимо сделать легкие правки шаблона и логики работы CMS ModX Evo 1.0.5

По сути требуется лишь знание HTML и CSS

Работа на постоянной основе.

CSSHTMLMODX
12 лет назад
alextan76
Алексей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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