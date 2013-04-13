В атаче что надо сверстать Есть photoshop файл для нарезки Требуется чтото типо кросспочтовиковскость (т.е. верстка будет использоваться для писем и поэтому письмо должно коррестно открываться в популярных почтовиках, ...
Сверстать одностраничный сайт
Нужно сделать качественную верстку для одностраничного сайта. Эскиз страницы смотрите в Приложении.
На странице должны будут динамически меняться в ротации отзывы от 11 разных людей (см. на эскизе правый сектор КОММЕНТАРИИ). Сами отзывы и фотографии к ним уже есть в наличии. От вас потребуется качественно сверстать все 11 листочков с отзывами и настроить их ротацию. Все листки там однотипные: рамочка, фото, Имя, возраст, текст отзыва.
Исходник страницы, текст и ссылки для наполнения сайта также готовы.
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