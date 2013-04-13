Сверстать одностраничный сайт

Нужно сделать качественную верстку для одностраничного сайта. Эскиз страницы смотрите в Приложении.

На странице должны будут динамически меняться в ротации отзывы от 11 разных людей (см. на эскизе правый сектор КОММЕНТАРИИ). Сами отзывы и фотографии к ним уже есть в наличии. От вас потребуется качественно сверстать все 11 листочков с отзывами и настроить их ротацию. Все листки там однотипные: рамочка, фото, Имя, возраст, текст отзыва.

Исходник страницы, текст и ссылки для наполнения сайта также готовы.