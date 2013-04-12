Сделать фильтр по базе данных (на субдомене)

Предыдущий разработчик предлагал реализовать эту задачу на http://bootstrap-ru.com/components.php

Нужно на основе файла ексель создать базу данных. Сделать языковую функцию (3 языка).

Сделать парсер Excel файла. Плюс авторизация пользователя.

Сделать несколько основных полей (допустим кровь, резус и тп, полей 5–7) и в таблице к каждому полю сделать ссылку, а уже при нажатии на ссылку, будет открываться страница с полными значениями - вся информация.

В приложении пример базы. Периодически должна быть возможность ее обновлять. Ее нужно создать на поддомене (с любой CMS). Основная цель — фильтр по базе или поиск: есть 5–7 параметров, по которым на странице должны отфильтроваться варианты и выдаваться пользователю. База должна быть закрыта-запоролена, вход только по регистрации и по верификации. Или код может выдаваться вручную для доступа. Параметры фильтра должны быть типа такого: https://www.eggdonor.com/search/ (только их будет меньше). То есть человек, для начала, выбирает свой язык, потом дополнительные параметры.