Необходимо создать вёрстку сайта (3 страници) Стоимость: 2500 рублей Файлы psd вышлю после согласования. Вёрстка должна быть адаптирована под браузеры: Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, FF Вёрстка статичная. Внимание: не ...
Сверстать сайт по готовому дизайну psd
Сверстать страницы сайта по готовому дизайну в psd
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