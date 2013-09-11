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Joomla 2.5 - переработка меню
Здравствуйте.
Предельно простая задача - необходимо переделать меню на основном шаблоне.
Основной шаблон http://www.yootheme.com/demo/themes/joomla/2013/infinite/
Пример меню, которое нужно настроить на основном шаблоне - http://joomla25-templates.joomlart.com/ja_fubix/
Или проще взгляните на картинку "Переделка-меню.jpg".
На основном шаблоне меню должно быть в одну колонку с легкой рамкой и тенью как в примере. Фон активного верхнего и второго уровня меню - слегка серый.
Выделение при наведении тоже слегка серое, то есть выделение при наведении должно быть такое как у активного пункта меню. Более наглядно на прикрепленной картинке. (в примере шрифт изменен, но параметры шрифтов не менять!).
Также выпадающее меню должно выравниваться по одной стороне(влево или вправо) как на примере. На основном шаблоне выпадающее меню выпадает по центру относительно верхнего.
Понимаю что это все в CSS, поэтому готов сделать предоплату.
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