*В срочном порядке* разыскивается верстальщик, способный натянуть дизайн (PSD) на какой-нибудь популярный движок (см. Wordpress итп) и создать на основе этого сайт-"шаблон", с меню/структурой по заданию (только саму структуру, без контента и пр.). В наличии ...
Нtml верстка дизайна проектов
Требуется html верстальщик для трех страниц.
Основанием выбора исполнителя является адекватная цена и сроки выполнения работы.
Макеты можно посмотреть по ссылке.
Спасибо за понимание.
Выбранный исполнитель
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