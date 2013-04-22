Знания, умения, навыки:
+ HTML, CSS, JOOMLA 1,5; 2,5.
+ Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, резиновый лейаут.
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Opera, Safari). Почему именно эти? Читайте: http://www.liveinternet.ru/stat/ru/browsers.html
+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
+ Аккуратный, логичный, продуманный код.
+ Комментарии.
Время работы:
Понедельник - Суббота 9-00 - 20-00 по Киеву. При получении заказа - до победного конца!
О работе:
Смотрю макет, ТЗ (при наличии), предлагаю сроки и цену. Работаю по предоплате 50%. Если на Вашем сервере 100%. Делаю свою работу качественно и в разумный срок.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Карта Приват.
Для оперативности и экономии времени - пожалуйста высылайте макеты на почту.
E-MAIL: [email protected]
SKYPE: angel.stn
Тел. +38(099) 017 43 99
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