ANGEL_STN

Евгений ANGEL_STN

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
HTML верстка

Знания, умения, навыки:

+ HTML, CSS, JOOMLA 1,5; 2,5.

+ Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, резиновый лейаут.

+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Opera, Safari). Почему именно эти? Читайте: http://www.liveinternet.ru/stat/ru/browsers.html

+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

+ Аккуратный, логичный, продуманный код.

+ Комментарии.

Время работы:

Понедельник - Суббота 9-00 - 20-00 по Киеву. При получении заказа - до победного конца!

О работе:

Смотрю макет, ТЗ (при наличии), предлагаю сроки и цену. Работаю по предоплате 50%. Если на Вашем сервере 100%. Делаю свою работу качественно и в разумный срок.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены.

- Постоянный контакт.

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

- WebMoney (WMZ, WMR).

- Карта Приват.

Для оперативности и экономии времени - пожалуйста высылайте макеты на почту.

E-MAIL: [email protected]

SKYPE: angel.stn

Тел. +38(099) 017 43 99

Отзывы заказчиков

int4501199
Артемий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Сверстать одностраничный сайт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
serjilio
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Сделать качественную крос. верстку блока топ авто
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
mrmoric
Михаил 
44 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$35
8 баллов
12 лет назад
Требуется верстка
Всё делал согласно ТЗ. Единственное не получилось сделать кроссбраузерно 2 элемента вёрстки на сайте. И пришлось нанять другого специалиста под эти фишки. Евгений честно уменьшил сумму работы за эти моменты. Рекомендую, сотрудничеством доволен.
Сотрудничеством доволен, заказчик внимательный, работали по частичной предоплате. Несмотря на разницу в часовом поясе связь поддерживалась постоянно. Мой +.
Ответный отзыв
konfetto
Ольга 
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Верстка psd макетов
Спасибо за работу, сверстано качественно + бонусом скрипт к меню :)
Оперативно предоставлена необходимая информация, оперативно проведена оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
gas6
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Нtml верстка дизайна проектов
HTML
Работой доволен.Мой +
Хороший заказчик - предоставил всю необходимую информацию оперативно и своевременно оплатил вёрстку. Побольше бы таких людей. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
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