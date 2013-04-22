HTML верстка

Знания, умения, навыки:

+ HTML, CSS, JOOMLA 1,5; 2,5.

+ Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, резиновый лейаут.

+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Opera, Safari). Почему именно эти? Читайте: http://www.liveinternet.ru/stat/ru/browsers.html

+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

+ Аккуратный, логичный, продуманный код.

+ Комментарии.

Время работы:

Понедельник - Суббота 9-00 - 20-00 по Киеву. При получении заказа - до победного конца!

О работе:

Смотрю макет, ТЗ (при наличии), предлагаю сроки и цену. Работаю по предоплате 50%. Если на Вашем сервере 100%. Делаю свою работу качественно и в разумный срок.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены.

- Постоянный контакт.

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

- WebMoney (WMZ, WMR).

- Карта Приват.

Для оперативности и экономии времени - пожалуйста высылайте макеты на почту.

E-MAIL: [email protected]

SKYPE: angel.stn

Тел. +38(099) 017 43 99