Требуется верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки218 просмотров

Есть сайт со старой табличной вёрсткой. Нужно переверстать его на дивах. Около 3 страниц.

12 лет назад
mrmoric
Михаил 
44 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ANGEL_STN
Евгений 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$35
2 дня
Всё делал согласно ТЗ. Единственное не получилось сделать кроссбраузерно 2 элемента вёрстки на сайте. И пришлось нанять другого специалиста под эти фишки. Евгений честно уменьшил сумму работы за эти моменты. Рекомендую, сотрудничеством доволен.
Сотрудничеством доволен, заказчик внимательный, работали по частичной предоплате. Несмотря на разницу в часовом поясе связь поддерживалась постоянно. Мой +.

Заявки фрилансеров

ANGEL_STN
Евгений 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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