Требуется верстка страницы личного кабинета

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка112 просмотров

Для сайта нужно сверстать страницу личного кабинета пользователя.

Все подробности и ТЗ в личке.

12 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

nikolas6749
Николай 
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 лет назад
$25
14 дней
Николай сделал все как и договаривались! В установленный срок. Спасибо!
Рекомендую

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nikolas6749
Николай 
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 лет назад

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