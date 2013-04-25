Нужно натянуть дизайн на движок IPB

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка91 просмотр

Нужно сверстать дизайн игрового форума и натянуть форум на IPB 3.3.4

Сроки 1-2 дня.

Хочу услышать цены.

12 лет назад
Psyholord
Михаил 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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