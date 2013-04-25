Сверстать страницу на основе psd

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Завершен16 заявок179 просмотров

Psd в приложении. Css нужно разместить внутри html файла в .

В макете правда используется огромное изображение, нужно его пропорционально уменьшить, чтобы страница была шириной 690 пикселов.

CSSHTML
12 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$10
1 день
Сделано, рекомендую.
Спасибо! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад

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