Сверстать продающую(лендинг) страницу на wordpress с формой обратной связи без макета. Подробности в личку.
Отладка меню и слайдер
На сайте нужно немножко доделать меню и сделать слайдер который будет нормально работать на всех браузерах.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
Небольшой сайт для компании. Чисто информационный. Весь функционал - JS слайды на главной и wysiwyg редактирование контента страниц. Дизайн есть, нужна верстка.Завершен12 лет назад
- $8
В прикрепленном файле есть макет и фон. Нужно чтобы в середине контент был в центре , а верхняя и нижние полосы растягивались относительно экрана.Завершен12 лет назад
- $10Завершен12 лет назад
Необходимо сделать красивую и аккуратную HTML-верстку сайта одностроничного сайта: http://millionway.ru/trening/Завершен12 лет назад
Сделать верстку 5 страниц сайт визитка. Не магазина. Отображение в IE от 6 В предложении указывать стоимость за главную и за последующие страницы. Указать сроки за главную и ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $5
Есть не большой макет. нужно сверстать в табличном ввиде .HTML-верстка14 заявокЗакрыт12 лет назад
Пожелания: - Внешний вид на картинках (не забыть про оформление меню, в ряд позиций вывести стандартные модули рандом имэдж). - Кросбраузерно (IE8+, Opera, Safari, Firefox, Chrome) - Площадка есть, движок развернут, структура ...Завершен12 лет назад
- $50
Согласно валидатора на сайте имеются ошибки, их нужно устранить. http://validator.w3.org/check?uri=aleanza.com.uaЗавершен12 лет назад