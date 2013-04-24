Требуется сверстать небольшую таблицу

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок183 просмотра

Есть не большой макет. нужно сверстать в табличном ввиде .

12 лет назад
gremwiz
Лев 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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