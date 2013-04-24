Сверстать и натянуть дизайн на CMS

Добрый день, коллеги!

Что за проект?

- Сайт-портал по одной из областей медицины.

Что уже есть?

- В наличии есть дизайн + сверстанная главная страница (без одного меню).

Что нужно сделать на первом этапе?

- Требуется доверстать главную и оставшиеся страницы:

* Каталог клиник

* Каталог специалистов

* Страница клиники

* Страница специалиста

* Типовая страница сайта (новость, статья)

* Список новостей

* Страница фотогалерии

* Страница фотографии

* Страница обратной связи

При верстке необходимо задействовать Schema.org

Что нужно сделать на втором этапе?

- Натянуть на систему управления. Вопрос по системе управления открыт, наиболее вероятно это будет WordPress.

Вопрос встает в возможности и трудозатратности натяжки дизайна в рамках функционала WordPress.

Жду ваших предложений.

С Уважением, Сергей https://www.weblancer.net/users/sergunyaru/