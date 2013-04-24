Надо сверстать... Кроссбраузерно... Сроки не горят... С выбранным фрилансером при удачном выполнении работы планируется дальнейшее сотрудничество на постоянной основе...
Сверстать страницу по макету
Нужно сделать нормальную HTML-страницу по макету. Посмотреть можно в приложенном файле.
Если кто-то готов сразу же сделать из этого макета шаблон под 1С-Битрикс - пишите срок и стоимость.
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