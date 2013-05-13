Верстка PSD-макета

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок312 просмотров

Надо сверстать... Кроссбраузерно... Сроки не горят... С выбранным фрилансером при удачном выполнении работы планируется дальнейшее сотрудничество на постоянной основе...

12 лет назад
acidhead
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kassey81
Сергей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
$10
1 день
Быстро... В срок... минимум доработок... рекомендую Сергея
Профессиональный серьезный заказчик: четкое задание, постоянное присутствие, моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kassey81
Сергей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
12 лет назад

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