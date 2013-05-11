Доделать HTML-шаблон

Есть шаблон

http://themeforest.net/item/shopfine-premium-bootstrap-ecommerce-template/4331257

предпросмотр

http://themeforest.net/item/shopfine-premium-bootstrap-ecommerce-template/full_screen_preview/4331257

Все исходники есть.

Нужно внести в него некоторые изменения

1. Изменить цвета, так как нарисовано в дизайне

- Рамки, кнопки, подложка и т.д.

- Должно быть два варианта: синий и розовый

розовый: http://sdrv.ms/ZBe8QB

синий: http://sdrv.ms/11yLLQs

2. добавить несколько блоков:

- в главной странице (синий и розовый вариант) должен быть блок с меню: http://sdrv.ms/13FA4Ow

- два блок в верхней ленте (для рекламы) на всех страницах

- два блока в правой колонке (для рекламы)

- блок комментариев, как в дизайне

смотрите: http://sdrv.ms/ZDURLk

3. сверстать страницу контактов

- две колонки с картами (Москва, Россия)

- выпадающие блоки с детальной информацие когда нажимается метка на карте

http://sdrv.ms/11sQxAy

Не нужно вносить информацию

В итоге:

Нужно два набора измененых хтмл страниц.