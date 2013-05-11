Доделать HTML-шаблон

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок230 просмотров

Есть шаблон

http://themeforest.net/item/shopfine-premium-bootstrap-ecommerce-template/4331257

предпросмотр

http://themeforest.net/item/shopfine-premium-bootstrap-ecommerce-template/full_screen_preview/4331257

Все исходники есть.

Нужно внести в него некоторые изменения

1. Изменить цвета, так как нарисовано в дизайне

- Рамки, кнопки, подложка и т.д.

- Должно быть два варианта: синий и розовый

розовый: http://sdrv.ms/ZBe8QB

синий: http://sdrv.ms/11yLLQs

2. добавить несколько блоков:

- в главной странице (синий и розовый вариант) должен быть блок с меню: http://sdrv.ms/13FA4Ow

- два блок в верхней ленте (для рекламы) на всех страницах

- два блока в правой колонке (для рекламы)

- блок комментариев, как в дизайне

смотрите: http://sdrv.ms/ZDURLk

3. сверстать страницу контактов

- две колонки с картами (Москва, Россия)

- выпадающие блоки с детальной информацие когда нажимается метка на карте

http://sdrv.ms/11sQxAy

Не нужно вносить информацию

В итоге:

Нужно два набора измененых хтмл страниц.

BootstrapHTML
12 лет назад
vakarimas
Дмитрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Frwd
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов
12 лет назад
$300
5 дней
Евгений подошел к работе очень ответственно, все было сделано очень качественно, результат превзошел ожидания. На момент публикации заказа Евгений был занят, но честно предложил подождать неделю. Сроки поджимали. В процессе были внесены некоторые изменения, Евгений их учел. Контакт поддерживается хорошо, на все вопросы ответы получал оперативно. Результат: все как надо и в срок. Рекомендую обращаться к Евгению.
Сотрудничеством с Дмитрием полностью доволен. Задача была четко описана, а все вопросы и уточнения быстро решались. Весь процесс проходил адекватно и без заминок. Оплата в срок. Таких заказчиков можно только желать.

Заявки фрилансеров

Frwd
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов
12 лет назад

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