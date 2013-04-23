Нужна HTML-верстка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок220 просмотров

Нужна html + Js верска ( качественная валидная верстка)

отверстать нужно 12-14 страниц интернет магазина ..

пишите ваши расценки за 12 страниц и за одну ...

нужно отверстать до субботы

пишите ценник в проект!

вот пару страниц

HTMLJavaScript
12 лет назад
pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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