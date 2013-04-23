Сделать 2 страницы приземления

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки184 просмотра

1. сделать страницу приземления с нуля. В плане дизайна сделать просто но со вкусом.(можете предложить свой шаблон).

2. вместо формы подписки нужно вставить скрипт (который я предоставлю - он автоматически сгенерирует форму)

3. затем эту страницу продублировать и вставить другой скрипт.(предоставлю)

4. Текст к странице есть.

5. Затем страницы залить на хостинг.

6. протестируем на предмет работы скриптов

7. закрытие сделки

PS БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА НЕ ОБРАЩАТЬСЯ ТЕМ КТО:

- не знает, что такое страница приземления и не разу их не делал.

- ни разу не делал страницы приземления по инфобизнесу.

По цене - 500 руб за первую страницу, 100 руб за копирование первой и вставку скрипта на вторую.

12 лет назад
julimaxim
Юлия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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