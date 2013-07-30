Верстка и интеграция магазина joomla+virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок140 просмотров

Доброго дня!

Необходимо сверстать PSD и натянуть на Joomla + Virtuemart

Верстка всех страниц магазина - кроссбраузерная, валидная, семантичная, с комментариями и тд..

Техзадание вышлю по запросу.

От Вас цена и сроки.

Данные заявок скрыты.

Joomla
12 лет назад
tsarus
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$100
5 дней
Отличная качественная работа. Все пожелания учтены и выполнены. Рекомендую Александра - как профессионала!
Очень понравилось сотрудничество с Дмитрием! было предоставлено подробное ТЗ, с детальным описанием. оплата была незамедлительная!

Заявки фрилансеров

kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад

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