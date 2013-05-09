Сверстать дизайн под Wordpress

Отличный исполнитель. Четко и вовремя выполнил задачу. Лояльно отнесся ко всем правкам, которые необходимо было выполнить, сделал все без задержек. Т.к. сдача проекта выпала как раз перед майскими праздниками - с моей стороны были не большие трудности с оплатой. Александр отнесся к этому с пониманием и терпением, за что ему большое спасибо. Рекомендую.