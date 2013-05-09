Сверстать дизайн под Wordpress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок170 просмотров

Приветствую,

для сайта продукта необходимо сверстать и натянуть на вордпресс шаблон.

Всего 7 страниц.

из функционала необходимо?

- слайдер

- формы обратной связи

- пэйформа через пайпал

- аккордионы

- subscribe

- модуль вывода testimonials

Скрины в аттаче.

WordPress
12 лет назад
buckster
Максим 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
12 лет назад
$250
6 дней
Отличный исполнитель. Четко и вовремя выполнил задачу. Лояльно отнесся ко всем правкам, которые необходимо было выполнить, сделал все без задержек. Т.к. сдача проекта выпала как раз перед майскими праздниками - с моей стороны были не большие трудности с оплатой. Александр отнесся к этому с пониманием и терпением, за что ему большое спасибо. Рекомендую.
Отличный заказчик, прислушивается к пожеланиям и предложениям, четкое задание, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
80 отзывов(-4)
12 лет назад