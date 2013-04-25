Сверстать 3 станицы простых на иврите

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок183 просмотра

сверстать 3 страницы простых на иврите

скрины страниц в приложении

если есть вопросы пишите в скайп brndcrte

12 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

VitalikSV
Виталий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$40
2 дня
Второй раз работаю с Виталием, доволен! Рекомендую!
Сотрудничеством доволен - рекомендую

Заявки фрилансеров

VitalikSV
Виталий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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